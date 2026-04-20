小型犬には強気ですが大型犬は見た瞬間に…！？あまりにも違う態度をみせるわんこの姿がSNSで話題を集め、投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破。「そういうとこやぞｗｗ」「振り向きもしないの草」「分かりやすくて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小型犬には強気な犬→遠くに『大型犬』を見つけた瞬間…判断が早すぎる『まさかの態度の差』】 小型犬には強気なわんこ TikTokアカウント