山形市内でもっとも開花が遅いといわれている西蔵王放牧場のオオヤマザクラがいま、見頃を迎えています。 【写真を見る】山形市で最も開花が遅いといわれる桜が見ごろ！ 西蔵王放牧場のオオヤマザクラ桜と残雪の月山のコラボレーション！ 標高６００メートルほどの西蔵王放牧場です。いま牧場内は、ピンク色のオオヤマザクラで彩られています。 晴天となったきょうは、青空に映えるサクラと残雪の月山のコラボレ&