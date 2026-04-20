個人の物価予想が高止まりしています。日銀が実施した調査では5年後の物価の予想は平均10.3％の上昇となり、過去最高を記録しました。日銀が公表した3月の「生活意識に関するアンケート調査」によりますと、現在の物価に対する実感について、1年前と比べて「かなり上がった」または「少し上がった」と回答した人が全体の95％にのぼりました。このうち、85％の人が物価上昇について「どちらかと言えば、困ったことだ」としています