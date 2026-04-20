20日午後7時44分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。現在、津波警報が発表されています。最大震度1を観測したのは、青森県の八戸市、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市と盛岡市、宮城県の石巻市です。【各地の震度詳細】■