気象庁と内閣府は、北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表したことについて、今後さらに大きな巨大地震が起きる可能性は100回に1回程度だとした上で、もし発生した場合には、巨大な津波や強い揺れが起きる可能性があるとして、日頃からの備えを再確認するよう呼びかけています。