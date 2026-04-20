高市総理が「避難態勢の維持」呼びかけ青森県で震度5強を観測し、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表されたことを受け高市総理は、すぐに避難できる態勢を維持することなどを呼びかけました。【写真を見る】【速報】高市総理が「避難態勢の維持」呼びかけ北海道・三陸沖後発地震注意情報発表を受け青森県で震度5強高市総理「今後さらに北海道三陸沖後発地震注意情報が発表される可能性もあります。防災対応をとるべき地域に