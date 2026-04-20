日本サッカー協会は２０日、都内で技術委員会を開催した。会議後、山本昌邦技術委員長がメディア対応を行い、北中米Ｗ杯に、通常の大学生からなる分析グループ（約５０人）とは別に、各カテゴリーのテクニカルスタッフ及び、Ｊクラブから約１０人の分析スタッフが加わる方向であることを明かした。山本技術委員長は「まだ確定ではないが、（Ｊクラブから）お手伝いしてもらえる。仕事量によって、変わってくるので、このあと最