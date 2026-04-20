俳優のユースケ・サンタマリアが20日、都内で行われた映画『君のクイズ』（5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【写真】大きなパネルとなったムロツヨシ冒頭のあいさつでユースケは「本当は後ろのパネルに僕の顔があるはずだったんですが、大人の事情でムロツヨシくんになりました。それ以外のことは、この作品は満足しています」とスケジュールの都合で欠席となったムロツヨシが巨大パネルになっていたことに対