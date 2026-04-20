大阪市の横山英幸市長が２０日、報道陣の囲み取材に応じ、５月で閉館となる「大阪松竹座」について言及した。同劇場は、現在の建物の開場から約３０年の経過に伴う諸設備の老朽化などにより、解体が決定している。横山氏は、「なんとか劇場文化を残していけないかというところに関しては、大阪市も大阪府も願うところは一緒ですので、松竹さんや民間の皆さんの知恵を頂きながら、なんとか実現できるように考えていきたい」と説