コントレイル産駒のゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎）が、武豊騎手との新コンビで青葉賞・Ｇ２（２５日、東京）に挑む。上原佑調教師は「手も合いそうですし、東京２４００メートルは豊さんの庭。うまく力を引き出してほしいと思います」とレジェンドの手綱さばきに期待。「東京はデビュー戦で強い競馬をしてくれたし、ストライドが大きいので合うと思います」と舞台適性にも自信をのぞかせた。同厩舎からは皐