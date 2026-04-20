三陸沖で起きた地震について、政府は別の大規模な地震がおきる可能性が普段より高まっているとして「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。気象庁と内閣府は午後7時30分すぎから合同で記者会見を開き、午後4時52分ごろ起きた地震により、北海道から三陸沖にかけて別の大規模な地震がおきる可能性が普段より高まっているとして、北海道・三陸沖後発地震注意情報を発表しました。去年12月以来、2度目の発表です。後発地