村山元首相のお別れの会で式辞を終え来場者に一礼する自民党の河野元総裁（左）＝２０日、東京都千代田区のホテル旧社会党党首として初めて首相に就き昨年１０月１７日に亡くなった村山富市氏（享年１０１）のお別れの会が２０日、東京都内のホテルで開かれた。村山内閣を副総理兼外相として支えた河野洋平・自民党元総裁が「自衛隊合憲の判断に踏み切るなど日本の政治に筆舌に尽くし難い実績を挙げた人だった」などと式辞を述べ