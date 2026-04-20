日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が２０日、６月に開幕する北中米Ｗ杯に出場する日本代表のサポートメンバーとしてＵ―１９日本代表を帯同させることを明らかにした。この日、都内で新体制１回目の技術委員会を行い、終了後のブリーフィングで山本委員長はサポートメンバーについて「刺激満載のＷ杯帯同になる。未来を見据えて選手たちの成長に必ず効果があると思う」と力説。２０人ほどを想定しており、同代表の山口智監