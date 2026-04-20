ボートレース宮島のプレミアムＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」が２１日に開幕する。柴田光（５４＝群馬）は前検のエンジン抽選で、２連率４２％の６１号機を獲得した。「特訓は悪くなかった。出ることも下がることもなかったけどね」と手応えはまずまずだ。今節は地元・桐生の正月戦で大ケガを負ってから復帰２節目。中２日で宮島入りタイトなスケジュール。「１日は家でゆっくり休んだけど、疲れは取れてないね。昨