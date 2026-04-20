東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。20日は各地で夏日となり、ことし最も高い気温となった所もありました。21日は朝からよく晴れて、午後も天気の崩れはなさそうです。洗濯日和となりそうですが、21日から22日にかけては黄砂が飛来しそうです。21日朝から黄砂が飛来し、昼すぎにピークを迎える予想です。マスクを着用したり、洗濯物は部屋に干したりするなど注意が必