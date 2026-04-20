とろける甘さとフルーティーな香りが魅力のマンゴーを贅沢に楽しめる、ゴンチャの人気シリーズ「GO！GO！MANGO！」第2弾が登場♡今回の主役は、まるでスイーツのような“飲むデザート”「リッチ マンゴープリン」。濃厚でありながらも後味はすっきりと、これからの季節にぴったりの一杯です。気分に合わせて楽しめる多彩なラインナップにも注目です♪ 濃厚マンゴーの贅沢