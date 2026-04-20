週末のスポーツの結果をまとめてお伝えします。Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ。４連勝中のカターレ富山はきのう、高知と対戦しました。前半４２分、３６歳のチョン・ウヨン選手がペネルティエリアの外からミドルシュートを決め、カターレが先制します。さらに前半アディショナルタイムに、深澤選手が見事なダイレクトボレーシュートを決めます。後半３５分には、２２歳のルーキӦ