『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、2月27日の公開から52日間で観客動員318万人、興行収入40億円を突破した。大ヒットを記念し、これまでの「映画ドラえもん」シリーズ全44作品のオープニング映像を一気に楽しめる特別映像が解禁された。【動画】「映画ドラえもん」シリーズ歴代オープニング総集編1980年公開の第1作『のび太の恐竜』から続くシリーズは、本作で45作目。1983年公開の名作『のび太の海底鬼岩城』を新