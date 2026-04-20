64歳の“関西のおばちゃん”サウンドクリエイター「おかんP」が、SNS開設から1年7ヶ月で総フォロワー35万人、累計再生1億回超を記録している。【動画】おかんP、ファミマとマリオの曲を合体エヴァの曲解説も「おかんP」のYouTubeは、ゲーム音楽などの解説や即興作曲などが話題。実は、カプコンで『ロックマン3』などのゲーム音楽を手がけた藤田晴美氏だった。1991年にカプコンを退社後、フリーのサウンドクリエイターや障が