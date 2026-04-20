サッカーのイングランド・プレミアリーグでブライトンを指揮するヒュルツェラー監督が20日、チェルシー戦に向けた前日会見でMF三笘薫が出場可能との認識を示した。18日のトットナム戦で途中出場からゴールを決めながら、足を気にする様子を見せて交代して状態が心配されていた。しかし、地元メディア「サセックス・ワールド」によれば、指揮官は「薫は足にけいれんがあった。ウオーミングアップで感じていましたが、ピッチ上で