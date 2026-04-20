英国のクーパー外相（左）と握手する茂木外相＝20日午後、東京都内茂木敏充外相は20日、英国のクーパー外相と東京都内で戦略対話を開いた。イラン情勢の安定化やホルムズ海峡の航行の安全確保に向けた連携を協議し、中国が覇権主義的動きを強めるインド太平洋情勢や2国間協力の拡大でも意見交換した。日英外相の戦略対話は2021年5月以来。会談で茂木氏は「国際秩序が揺らぐ中、基本的価値を共有する英国との連携の重要性は一層