青森県階上町で震度５強を観測した三陸沖を震源とする地震を受け、気象庁は２０日、地震の規模がより大きな「後発地震」が発生する可能性が相対的に高まったとして、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を出した。対象地域は、北海道から千葉県までの７道県の１８２市町村。２７日午後５時まで、住民に対してすぐに逃げられる態勢の維持など特別な備えを呼びかける。一方、同庁は震源の深さは約１９キロ、地震の規模を示すマグ