東北新幹線の新しい情報が入ってきました。【映像】地震発生当時の岩手・釜石市の様子現在、東京と新青森の間で運転を見合わせている東北新幹線は、東京と八戸の間で午後8時半ごろに運転再開を見込んでいるということです。八戸と七戸十和田の間は、津波警報が発表されているため、線路の安全確認が出来ておらず、運転再開の見込みは立っていません。また、秋田新幹線は、盛岡と秋田の間で運転を再開していて、東京と盛岡