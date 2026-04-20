◇MLB ロッキーズ 9-6 ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)ドジャースはこの日メジャー初昇格したライアン・ウォード選手を「7番・ファースト」で即スタメン起用。5打数2安打1打点とアピールしました。2019年ドラフト8巡目で入団したウォード選手は、これまで7年間マイナーで活躍。通算696試合に出場し打率.266、154本塁打、520打点。昨季は143試合で36本塁打、122打点と圧倒的な打撃成績を残し、メジャー初昇格をつか