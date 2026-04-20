阿里巴巴集団（アリババグループ）傘下の高徳は19日、初のエンボディドAIロボット製品「途途」を公開した。四足歩行ロボットとしての途途は、外出し、思考できるだけでなく、スマート盲導犬として視覚障害者を支援することもできる。高徳は、これが開放環境下で完全自律行動を実現した世界初のエンボディドAIロボットだとしている。北京日報が伝えた。「2026北京亦荘人型ロボット・ハーフマラソン」で、途途は初披露された。自律的