圧倒的な美貌を誇る「くびれ女王」こと林ゆめさんが、週刊SPA！4月21日号のグラビア企画「推し撮」に登場しました。【写真】ミニTシャツからまん丸バストがくっきりくびれ女王が20代ラスト写真集衣装やロケのシチュエーションを視聴者と決める同誌の企画「推し撮生会議」。今回のテーマは「平成ギャル」。ゲームセンターをロケ地に、ルーズソックスと三角ビキニを合わせた刺激的な衣装で、林さんがセクシーな平成ギャルへと大変