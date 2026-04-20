中国でペットの移動やペット連れの旅行者が増えるにつれ、全国の鉄道ペット託送サービスがこのほどアップグレードしました。鉄道部門はこのほど、これまでの「飼い主とペットは同時に切符を購入し、必ず同じ列車に乗る」という前提を打ち破り、正式にペットの単独託送サービスを打ち出しました。これにより、ペットを異なる場所へ輸送する際に飼い主が同行できないという悩みを解決し、ペットの移動がより便利で柔軟なものになりま