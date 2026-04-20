元モーニング娘。の生田衣梨奈さんは4月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。3連続でバク転を決める動画を公開しました。【写真】生田衣梨奈が連続バク転を披露「ロンダード無しで三回連続はすごい」生田さんは「昔はこんな事よくしてた」とつづり、1本の動画を公開。黒いトップスにピンクのパンツ姿で、助走（ロンダード）なしの状態から3連続バク転を成功させる様子を披露しました。わずか5秒の動画ですが、身体能力の高さとこれ