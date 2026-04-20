スバルのS耐参戦目的は？その結果はどのように車両開発に繋がっている？スバルのスーパー耐久参戦（以下S耐）は5年目に突入しマシンも3代目となります。なぜスバルは、モータースポーツに注力するのでしょうか。そして今後はどのような展開を見据えているのでしょうか。2026年4月に開催されたS耐第2戦鈴鹿で、この活動のキーマンとなる本井代表に話を聞きました。スバルは2022年からS耐にBRZ CNF concept で、ST-Qクラ