最新映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とスタイルエディトリアルブランド「niko and …（ニコアンド）」がコラボレーションしたアイテムが、4月24日（金）から、一部店舗や公式WEBストア「and ST」で発売される。【写真】クッパやロゼッタも！コラボアイテム一覧■映画の余韻に浸れるラインナップ今回シリーズ最新作の公開を記念し発売されるのは、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の世界観を