今冬にレアル・マドリー（スペイン）からリヨン（フランス）にレンタル移籍したエンドリッキが、昨季王者を相手に抜群の存在感を示した。リヨンは現地４月19日、リーグ・アンの第30節でパリ・サンジェルマンと敵地で対戦。２−１で勝利した。この一戦で全得点に絡む大活躍をみせたのが、エンドリッキだった。スコアレスで迎えた６分、ボックス内でアフォンソ・モレイラのパスに反応すると、迷わず左足を一閃。鋭い一撃をニア