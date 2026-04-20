自民党の鈴木幹事長は、あす21日で政権発足から半年を迎える高市総理の政権運営について、「課題に対して素早くタイムリーに手を打っている」と評価しました。自民党鈴木幹事長「高市総理は非常にエネルギッシュに活動されておられると思います。素早くタイムリーに高市政権は手を打っていると。色々な課題について、そういうふうに思っております」鈴木幹事長は20日の会見で高市総理の政権運営についてこのように評価し、具体的