原子力発電に伴い発生する放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」の最終処分地をめぐり、南鳥島での文献調査について、小笠原村は政府に「実施は国が判断するべき」と回答しました。小笠原村の渋谷正昭村長は、きょう午前、資源エネルギー庁長官を訪問し、回答書を手渡しました。村長は、南鳥島での文献調査について「これまでに出された様々な意見を尊重したうえで、国が文献調査を実施するか否かを判断するべきである」と伝えたとい