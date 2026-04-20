気象庁は、三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。きょう午後、三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受けて、気象庁はきょう午後7時半に「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。北海道の根室沖から東北地方の三陸沖にかけ、太平洋沖の海底では新たにマグニチュード8クラス以上の巨大地震が発生する可能性が普段よりも高まっているということです。もしこの領域