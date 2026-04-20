イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を再び封鎖すると主張していることについて、中国外務省の報道官は「円滑な航行を維持することは国際社会の共通の利益にかなう」と述べ、正常な航行の回復を呼びかけました。中国外務省郭嘉昆 報道官「ホルムズ海峡は国際的な航路であり、この地域の平和や安定、円滑な航行を維持することは、地域の国々や国際社会の共通の利益にかなうものである」中国外務省の郭嘉昆報道官は20日の記者会