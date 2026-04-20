20日午後4時53分ごろ、青森県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。 【写真を見る】【青森県で最大震度5強】「横方向に強い揺れ…1分くらい続いた」地震発生時、仙台市の商業施設8階にいた女性が揺れと周囲の状況語る映画鑑賞の直後に…照明がぶらんぶらんと 地震発生当時、宮城県仙台