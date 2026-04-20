アメリカ軍がホルムズ海峡の封鎖を続ける中、トランプ大統領は封鎖を突破しようとしたイラン船籍の船を攻撃したことを明かしました。両国の緊張が高まる中、再協議の行方は不透明な状況です。日本時間の20日午前、アメリカ軍はイランの貨物船に警告を行う映像を公開しました。この中で米軍は次のように貨物船に警告していました。「トースカ（船名）へ、トースカへ。機関室から退避せよ。貴船を無力化する砲撃の準備ができている」