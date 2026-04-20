ヘリ事故から3か月 阿蘇中岳第1火口で大破した遊覧ヘリが見つかった事故で、乗っていた3人と機体を火口から引き上げるため、遠隔操作できる無人の重機が活用される見込みとなりました。 【写真を見る】"遠隔操作の無人重機" 熊本地震で実績火口内で大破のヘリを搬出へ事故から3か月 阿蘇中岳 4月20日、機体の引き上げについて阿蘇市の松嶋和子市長は、できるだけ早く引き上げる考えを示しました。 阿蘇市 松嶋和子 市長