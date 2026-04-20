俳優の中村倫也、神木隆之介が20日、都内で行われた映画『君のクイズ』（5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。【集合ショット】中村倫也、神木隆之介ら豪華キャストが集結！クイズが題材となる本作。イベントでは早押しボタンが並ぶガチの“クイズコーナー”が行われた。1問目は中村が神木と対面するシーンについての問題で「体のある部分をすごかったと言った部分は？」という内容だった。問題が読み上げられると