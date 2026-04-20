プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が19日、Instagramを更新。交際中の宇野昌磨（28）と写る氷上での姿を公開し、さまざまな反響が寄せられている。【映像】本田真凜と宇野昌磨の“息ぴったり”な姿これまでも、水着姿ではしゃぐ1st写真集「MARIN」撮影時のメイキング動画やプールでのオフショット、宇野と息を合わせてスケートを滑る動画や、宇野に抱えあげられながらポーズを決めるリフトの練習風景など、I