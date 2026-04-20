俳優でプロ雀士・萩原聖人が２０日、都内で行われた、主演映画「月の犬」（２４日公開）の完成披露舞台あいさつに、深水元基、やべきょうすけ、渋谷そらじと出席した。萩原は１５年ぶりに映画の単独主演を務めた。「うれしいですけどね。主演ってやっぱ勘弁してくれよって所もありますから。監督と同じくらい大変なのが主演って相場で決まってますから」と苦笑いで振り返った。撮影の思い出が話題になると、子役の渋谷が悩む