20日16時53分頃、三陸沖を震源とする最大震度5強の地震が発生し、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が発表されたことを受け、18時に気象庁が会見を開いた。【映像】気象庁が会見（実際の様子）気象庁は「現在、津波警報を発表し、津波も観測しています。沿岸部や川沿いにいる人は、すぐに高台や避難ビルなど安全な場所に避難をしてください。また、すでに避難をしている方につきましては、避難の継続