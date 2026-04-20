１月に第１子出産を発表したＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが、イメチェン姿を披露した。近藤アナは２０日に自身のインスタグラムを更新。「染めたかなり明るいです！」とつづり、メッシュをいれた新しいヘアスタイルを披露。「外だともっと明るいのが分かる嬉しい〜！ハイライト入れまくりです！」とつづった。この投稿にファンからは「美しすぎ」「カッコイイッスね」「みちょぱさんに似てる感じがしますね！」「日本一