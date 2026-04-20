巨人のドラフト５位・小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が２０日、１軍に合流した。チームとともに２１日に中日戦が行われる長野入り。オープン戦では１軍でプレーしていたが、シーズンでは初となる。走好守３拍子そろった１８０センチ、８６キロの大型遊撃手。ファームでは内野複数ポジションをこなしながら２２試合で打率２割７分１厘、２本塁打、１４打点、５盗塁をマークしている。直近５試合で１１打数４安打、打率３割