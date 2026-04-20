ボートレース宮島のプレミアムＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」が２１日に開幕する。初日メイン、ドリーム戦１枠に座る池田浩二（４８＝愛知）手にしたのは２連率４２％の５７号機。「回転が上がっていて、そこはいい。ペラがそういう回し系の形をしていた。行き足〜伸びも問題なかった」と前検気配はまずまずだった。近況に触れると、「ここ２節全然エンジンが出てなかったので、納得はしてない。リズムを上げたい」と