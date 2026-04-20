ＪＲＡは２０日、天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）に登録している馬のレーティング順位を発表した。トップは大阪杯でＧ１・３勝目を飾ったクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）で１２２。連覇を狙うヘデントールが１１８、大阪杯４着のタガノデュードが１１７で続く。上位１０頭が優先して出走できるルールだが、フルゲート１８頭に対して登録１６頭のため、全