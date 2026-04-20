ボートレース宮島のプレミアムＧ?「第２７回マスターズチャンピオン」が２１日に開幕する。平田忠則（４９＝福岡）が手にした７２号機は２連率４６％、５優出１Ｖを誇る実績機。「伸びている感じ。いつもより出ていく感じがあった」と早くも感触は良さそう。また、前検一番時計となる６秒５７をマーク、今節の活躍にも期待が持てる。近況も２節前の浜名湖で優出（３着）しており、リズムは悪くない。快速機に仕上がれば、今