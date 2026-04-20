◆米女子ゴルフツアー全米女子オープン日本予選（２０日、房総ＣＣ房総ゴルフ場＝東コース・６４１１ヤード、西コース・６３９７ヤード、ともにパー７２）２ラウンドで争われ、高橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）が４アンダーの３位で通過し、６年ぶり２度目の全米女子オープンの出場権を獲得した。前日１９日にＫＫＴ杯バンテリンレディスで通算４勝目を挙げた熊本から帰京。５日間で１０８ホールを回る強行日程を戦い抜く