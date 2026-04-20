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欧州株引き続きマイナス圏推移、中東情勢めぐる不透明感で 東京時間19:22現在 英ＦＴＳＥ100 10601.79（-65.84-0.62%） 独ＤＡＸ24381.45（-320.79-1.30%） 仏ＣＡＣ40 8337.32（-87.81-1.06%） スイスＳＭＩ 13229.99（-196.73-1.49%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:22現在 ダウ平均先物JUN 26月限49419.00（-222.00-0.45%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN