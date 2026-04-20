【第34話】 4月20日 無料公開 第34話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月20日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第34話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 第34話では、小2のようたとヴァンガードで対決するお姉さん。初対面の子供相手でも容赦なく打ち負かす彼女だったが、学童バイトのお兄さんが、ようたと一緒にリベンジマッチをするといい